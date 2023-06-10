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السبت، 10-06-2023 09:11 م

استعراض جوي ضخم في سماء عمان

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الوكيل الاخباري - نظمت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، مساء السبت، استعراضاً جوياً باستخدام 1220 طائرة مسيرة "درون" احتفاءً بعيد الاستقلال الـ77، مئوية إطلاق مسمى الجيش العربي على قواتنا المسلحة، عيد الجلوس الملكي على العرش، وذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش.

ودعت القيادة العامة إلى مشاهدة العرض الجوي الذي ستقدمه طائرات الدرون في تمام الساعة 9:00 من مساء السبت في سماء صرح الشهيد/ عمان.

ويأتي الاستعراض ضمن الاحتفالات الوطنية.

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