الإثنين 09-01-2023
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الإثنين، 09-01-2023 07:39 ص

استقرار أسعار الخضار في السوق المركزي

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاثنين 338.312 طن، توزعت على 2132.725 طن خضار،984.846 طن فواكه، و 262.740 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 292.393 طن خضار وفواكه.


وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 7 إلى 15 قرش، بصل ناشف من 35 إلى 55 قرش، بطاطا من 30 إلى 40 قرش، بندورة من 7 إلى 15 قرش، خيار من 15 إلى 30 قرش، الليمون من 50 إلى 70 ، زهرة من 20 إلى 30 قرشاً.

وتاليا أسعار الجملة ليوم الاثنين :



 




 

 


 

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