استقرار أسعار الخضار محلياً اليوم الخميس

الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس 2724.370 طن، توزعت على 1727.425 طن خضار،745.534 طن فواكه، و 251.470 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 253.011 طن خضار وفواكه.



وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 10 إلى 20 قرش، بصل ناشف من 30 إلى 45 قرش، بطاطا من 30 إلى 60 قرش، بندورة من 13 إلى 25 قرش، خيار من 15 إلى 30 قرش، الليمون من 60 إلى 80 ، زيتون من 60 إلى 100 قرشاً ، زهرة من 20 إلى 35 قرشاً.



وتاليا أسعار الجملة ليوم الخميس:



