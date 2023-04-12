اغلاق طريق وادي شعيب بسبب انهيار ترابي

الوكيل الاخباري -

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تسبب انهيار ترابي باغلاق طريق وادي شعيب منطقة جسر الخشب وتقوم اليات الاشغال العامة حاليا بإزالة العوالق وإعادة فتح الطريق.وقال متصرف لواء الشونة الجنوبية الدكتور علي الحيصه، وفقا ليومية الغد، إن الأمطار الغزيرة التي هطلت على المنطقة تسببت بعدة انهيارات ترابية على الطريق ما استدعى اغلاقه احترازيا مبينا ان العمل جارٍ على فتح الطرق وازالة العوائق بشكل متواصل.ونوه إلى أن طبيعة الطريق والمنطقة الجغرافية تزيد من احتمالية حدوث انهيارات أخرى خلال الساعات القادمة مناشدا المواطنين سلوك الطرق البديلة كطريق عبرا وتوخي اقصى درجات الحيطة والحذر.