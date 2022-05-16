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الإثنين، 16-05-2022 03:42 م

افتتاح المعرض الأردني للرعاية الصحية أمل

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الوكيل الإخباري - افتتح، اليوم الاثنين، المعرض الأردني للرعاية الصحية "أمل" بمشاركة 42 جهة طبية، لعرض ما توصلت إليه التكنولوجيا الطبية في الأردن والعالم.

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وقال مدير المعرض المهندس رياض الشويكي، بحضور مدير إدارة الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة الدكتور رياض الشياب، الذي افتتح المعرض مندوبا عن وزير الصحة، إن المعرض يسعى إلى التسويق والترويج لإمكانات الأردن الطبية والعلاجية محليا وإقليميا، مؤكدا ضرورة العمل على وضع المعرض على خارطة المعارض الطبية على مستوى الوطن العربي، للبناء على ما تحقق من إنجازات ونجاحات للقطاع الطبي الأردني. 


واشار الشويكي إلى جهود وزارة الصحة وجمعية المستشفيات الخاصة والشركاء الداعمين في نجاح المعرض، مبينا أن المعرض الذي سيستمر 4 أيام في مدينة الحسين الرياضية، يعرض كل ما يتعلق بالقطاع الصحي في المستشفيات والمختبرات والشركات الطبية والمستلزمات والأجهزة الطبية والمنتجات العلاجية الاردنية. 


من جهته، قال رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري، إن الأردن يعد من أبرز دول العالم كوجهة للسياحة العلاجية، والذي يعد مركزا جاذبا للسياحة العلاجية، موضحا أن ذلك يرجع إلى تطور نظام الرعاية الصحية وجودة الخدمات وتوفر الكوادر الطبية والصحية المؤهلة تأهيلاً عالياً إلى جانب التجهيزات الطبية الحديثة وعلاج مختلف الأمراض بما فيها القلب والسرطان وزراعة الأعضاء وجراحة التجميل وبأسعار منافسة ودون حاجة المريض لفترة انتظار، إضافة الى حجم الاستثمار العالي في القطاع الصحي الأردني. 


ولفت إلى إنجازات وزارة الصحة والقطاع الطبي الأردني في محاربة جائحة كورونا، وذلك من خلال توفير المطاعيم بأنواع مختلفة وتوفر فحوصات الـ"بي سي آر" بشكل مجاني لجميع الأردنيين والمقيمين على أرض المملكة، مبينا أن المملكة عملت ضمن خطة تشاركية مميزة لم تستطيع عليها دول كبرى. 


بدوره، ثمن أمين عام المجلس التمريضي الأردني الدكتور هاني النوافلة، جهود منظمين المعرض الذي يضم شركات أردنية مميزة في القطاع الطبي، والمستوى الذي وصلت إليه القطاعات الطبية في الأردن والطب والتمريض بشكل عام، داعيا إلى الاستمرار في العمل لتنظيم معارض أردنية في الإقليم والعالم. 


 




 

 


 

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