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الثلاثاء، 22-02-2022 06:22 م

الآثار العامة: الاكتشاف الأثري يعود إلى 9 آلاف عام في بادية معان الشرقية - صور

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة السياحة والآثار عن اكتشاف أثري مهم في بادية معان الشرقية ضمن مشروع البادية الجنوبية الشرقية لفريق بحثي أردني فرنسي.اضافة اعلان


وقال مدير الآثار العامة فادي بلعاوي خلال مؤتمر صحفي إن الاكتشاف المعلن عنه إن المواقع الأثرية هي عصب السياحة، لذا فإن الآثار العامة أمام مهمة صعبة للمحافظة على تلك الآثار.

 

وأضاف أن الاكتشاف الأثري الذي تم يعود إلى 9 آلاف عام.

 

ويعتبر الاكتشاف الأثري الجديد في الجنوب من ضمن مدن أثرية عديدة لا تزال غير مكتشفة إذ يحوي الأردن أكثر من 100 ألف موقع أثري غير مسجل.

 

قال بلعاوي إن الاكتشاف الجديد هو لكبسولة زمنية جرى اكتشافها في بادية معان الشرقية.


وبين بلعاوي أن الاكتشاف الجديد جرى بالتعاون والشراكة بين وزارة السياحة والآثار دائرة الآثار العامة وجامعة الحسين بن طلال والسفارة الفرنسية في عمان والمعهد الفرنسي للآثار.


ولفت إلى أن الكبسولة ستساعد في فهم مكونات الصورة الكبيرة لتاريخ الأردن، وفهم ماضينا بشكل أفضل.


بدوره قال رئيس جامعة الحسين بن طلال الدكتور عاطف الخرابشة، إن الاكتشاف مرتبط بتجمعات الصيادين في العصر الحجري.

 

وعن طبيعة الاكتشاف، قال الباحثون الأردنيون أن الاكتشاف يتمثل بمصائد للغزلان الحجرية، كان يستخدمها الانسان قديما لصيد الغزلان، وهذا الاكتشاف يعتبر أول اكتشاف في جنوب الأردن.

 

وبينوا أن هناك جدال كان دائرا على تاريخ تلك المصائد، وبينوا أن تحليل عدد كبير من العينات أثبت أن هذه المصائد أن عمر هذه المصائد يعود إلى 7 آلاف عام قبل الميلاد.

 

وأكدت النتائج أن طريقة اصطياد الغزلان، كانت تتمثل ايقاع الغزلان بحفر عمية ثم اقتيادها إلى تلك المصائد.

 





 

 




 

 


 

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