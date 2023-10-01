الامن العام : حملاتنا مستمرة بقوة وسنقطع الطريق على هؤلاء

الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ ادارة مكافحة المخدرات ،مستمرة وبقوة في عملياتها النوعية لملاحقة كافة أشكال التعامل بالمواد المخدرة على اراضي المملكة .



وأكّد الناطق الإعلامي أنّه خلال شهر أيلول ومن تاريخ 1/9/2023 ولغاية 30/9/2023 تم التعامل مع 585 قضية اتجار وترويج للمواد المخدرة ، أُلقي القبض خلالها على 1050 شخص ما بين تاجر ومروج ومنهم اشخاص مصنفون بالخطرين ، حيث تمت إحالتهم جميعاً للمدعي العام لدى محكمة أمن الدولة .



وأوضح الناطق الاعلامي انه تم ضبط خلال تلك القضايا (142 ) كغم من مادة الحشيش ومليون و (44) ألف حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة و (6) آلاف حبة من الحبوب المخدرة و (12 كغم) من مادة الكريستال المخدرة و 2 كغم ونصف من مادة الماريجوانا المخدرة و (18 كيلو ) غرام من مادة الحشيش الصناعي المخدر و ( 800 غرام) من مادة بودرة الحشيش الصناعي المخدرة و (13) كغم و 250 غرام من مادة الكوكايين المخدرة ومجموعة من الأسلحة النارية.



وشدَّد الناطق الإعلامي على أنَّ عمليات مكافحة المخدرات والحملات الأمنية مستمرة في كافة مناطق المملكة ، بحزم ودون تهاون في ملاحقة وقطع الطريق على كل من يحاول التعامل بالمواد المخدرة من تعاطٍ وترويج واتجار ،وتسخر لذلك كل الامكانيات العملياتية واللوجستية .

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