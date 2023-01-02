الأردنية تنظم ندوة بعنوان الأمل والتفاؤل وتزكية النفس

الوكيل الاخباري - نظمت الجامعة الأردنية، اليوم الاثنين ، ندوة علمية بعنوان "الأمل والتفاؤل وتزكية النفس"، على ضوء مبادرة "لن نيأس" أطلقها مجموعة من طلاب مساق الأخلاق والقيم الإنسانية.



وشارك بالندوة التي نظمها مكتب تنسيق متطلبات الجامعة وعميد كلية الآداب الدكتور مهند مبيضين، ووزير الأوقاف الأسبق الدكتور هايل داود، والدكتور محمد صايل الزيود، عميد كلية العلوم التربوية في الجامعة الاردنية، والدكتور برجس الشوابكة مدرس مساق الأخلاق والقيم الإنسانية في الجامعة الأردنية، والدكتور هاشم نصار باحث في الفكر الحضاري الإنساني.

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