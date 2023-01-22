الأحد 22-01-2023
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الأحد، 22-01-2023 08:24 م

الأردنية هديل عبد العزيز تتسلم الجائزة الفرنسية الألمانية لحقوق الإنسان وسيادة القانون

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الوكيل الاخباري - سلمت سفارتا فرنسا وألمانيا، اليوم الأحد، الجائزة الفرنسية الألمانية لحقوق الإنسان وسيادة القانون إلى الحقوقية الأردنية هديل عبد العزيز؛ بمناسبة الذكرى الـ60 لمعاهدة الإليزيه، الموقعة عام 1963 من قبل الرئيس الفرنسي شارل ديغول، والمستشار الألماني كونراد أديناور كمعاهدة صداقة.

وقالت السفارتان، في بيان صحفي مشترك، إن الجائزة تمنح للمدافعين عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، مشيرتين إلى أن جائزة هذا العام منحت لهديل عبد العزيز، المديرة التنفيذية لمركز العدل للمساعدة القانونية (JCLA).

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