الأردن: ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة وفاعلة لوقف حالة التصعيد الخطيرة في الأراضي الفلسطينية

الوكيل الإخباري - أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم، ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة وفاعلة لوقف حالة التصعيد الخطيرة والمدانة التي ذهب ضحيتها مدنيون فلسطينيون وإسرائيليون، وتنذر بتفجر دوامات من العنف سيدفع الجميع ثمنها.

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وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي، اليوم، إن الأردن يدين الهجوم الذي استهدف مدنيين في كنيس في القدس الشرقية كما يدين كل أعمال العنف التي تستهدف المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.



وقال إن الأردن يدين العنف ضد المدنيين بكل أشكاله ويؤكد على ضرورة احترام حرمة دور العبادة.



وأكد المجالي على ضرورة العمل الفوري للحيلولة دون تفاقم دوامة العنف المتصاعدة وتكثيف الجهود لاستعادة التهدئة ووقف كل الإجراءات الأحادية والاستفزازية التي تدفع باتجاه المزيد من التصعيد والتوتر.



وشدد المجالي على ضرورة وقف التدهور الخطير الذي يكرس اليأس ويغذي التطرف عبر تكاتف الجهود لإعادة الثقة بجدوى العملية السلمية من خلال استئناف مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين لينعم الجميع بالأمن والسلام.

