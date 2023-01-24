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الثلاثاء، 24-01-2023 06:14 م

الأردن يدين تمزيق نسخة من المصحف الشريف في لاهاي الهولندية

وزارة الخارجية


الوكيل الاخباري - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تمزيق نسخة من المصحف الشريف في مدينة لاهاي الهولندية.

وأكدت الوزارة رفض المملكة التام وإدانتها الشديدة لهذه الممارسات المتطرفة المتعصبة التي تتنافى والقيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية والدينية، وتؤجج الكراهية والعنف، وتهدد التعايش السلمي، وتزعزع الأمن والاستقرار.

وأكدت الوزارة بأن إحراق المصحف الشريف وتمزيقه هو فعل من أفعال الكراهية الخطيرة، ومظهر من مظاهر الإسلاموفوبيا المحرضة على العنف والإساءة للأديان، ولا يمكن اعتبارها شكلاً من أشكال حرية التعبير مطلقاً.

وشددت الوزارة على وجوب احترام الرموز الدينية، والكف عن إثارة العنف والكراهية، والإساءة إلى الرموز الدينية، وضرورة نشر وتعزيز ثقافة السلام وقبول الآخر، وزيادة الوعي بقيم الاحترام المشتركة، وإثراء قيم الوئام والتسامح.

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