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الإثنين، 18-10-2021 11:51 ص

منشآت القطاع الخاص: سند أخضر شرط لإتمام المعاملات

سند


الوكيل الإخباري - أعلنت العديد من منشآت القطاع الخاص في الأردن، شرط إظهار الهوية الصحيّة من خلال تطبيق “سند أخضر” عند زيارتها من قبل عملائها ومختلف المواطنين.

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وأرسلت العديد من الشركات لعملائها رسائل نصية عبر هواتفهم الذكية، حول اشتراط إبراز سند أخضر من أجل إتمام المعاملات.


يأتي ذلك مع دخول بلاغ 46 من قانون الدفاع 19 حيز التنفيذ اليوم الإثنين.


واشتمل البلاغ على إلزام المولات ومراكز التسوق ومنشآت القطاع المصرفي وشركات الاتصالات ومعارضها والمطاعم السياحية والشعبية والمقاهي والفنادق ومكاتب شركات توزيع الكهرباء وشركات المياه بعدم السماح لأي شخص بدخولها أو التواجد فيها إلا إذا كان من الأشخاص المسموح لهم بالتواجد فيها وفقا لتطبيق (سند أخضر). وتضمن فرض غرامة مالية على المنشأة المخالفة مقدارها 1000 دينار للمرة الأولى، و3 آلاف للمرة الثانية، و5 آلاف للمرة الثالثة، على أن تغلق المنشأة في حال تكرار المخالفة بعد ذلك.


وبحسب البلاغ، تسري أحكام البنود المتعلقة في المطاعم ومنع دخول المنشآت إلا بسند أخضر والعقوبات المترتبة على المنشآت المخالفة اعتبارا من صباح يوم الاثنين الموافق 18 /10/ 2021.


 




 

 


 

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