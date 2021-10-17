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الأحد، 17-10-2021 06:46 م

مستو: لا خطط لتشغيل رحلات جوية بين الأردن وسوريا حالياً

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الوكيل الاخباري - أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني، الكابتن هيثم مستو على عدم وجود خطط لتشغيل رحلات جوية مباشرة بين الأردن وسوريا أو العكس في الوقت الحالي.

وقال مستو، خلال لقاء جمعه بعدد مع الصحفيين في وزارة النقل اليوم الأحد، إن المملكة تسعى دائما إلى زيادة عدد الخطوط الجوية التي تجمعها مع مختلف دول العالم ، بهدف تعزيز الانفتاح الاقتصادي ودعم عجلة النمو، فالطيران محرك للاقتصاد.

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