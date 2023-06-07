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الأربعاء، 07-06-2023 11:19 م

الأردن يدين الاعتداء على السفارة البحرينية بالخرطوم

وزارة الخارجية


الوكيل الاخباري - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الاعتداء الذي تعرضت له سفارة مملكة البحرين الشقيقة في العاصمة السودانية الخرطوم اليوم الأربعاء.

وأعرب الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير سنان المجالي، عن تضامن الأردن مع مملكة البحرين الشقيقة، وإدانتها واستنكارها الشديدين لأشكال العنف والتخريب كافة، خاصة تلك التي تستهدف المباني الدبلوماسية وتنتهك حرمتها، مؤكداً ضرورة احترام قواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وخاصة اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

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