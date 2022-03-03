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الخميس، 03-03-2022 01:26 م

الأردن ودول عربية تصوّت ضد روسيا بالأمم المتحدة -أسماء

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الوكيل الإخباري - صوتت الأردن لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي "يطالب روسيا بالتوقف الفوري عن استخدام القوة ضد أوكرانيا".اضافة اعلان


وامتنعت كل من الجزائر والسودان والعراق عن التصويت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي "يطالب روسيا بالتوقف الفوري عن استخدام القوة ضد أوكرانيا" يوم الأربعاء.

فيما غابت المغرب عن الجلسة الاستثنائية الطارئة التي ناقشت مشروع القرار الذي قدمته أوكرانيا.



ووافقت على القرار من الدول العربية كل من مصر والسعودية والإمارات والأردن والكويت وقطر والبحرين واليمن وليبيا وتونس وجزر القمر وموريتانيا والصومال وعمان ولبنان.

ووصوتت سوريا، التي أعلن رئيسها بشار الأسد سابقاً تأييده الصريح لغزو أوكرانيا، ضد القرار.

وتبنت الجمعية العامة القرار بمجمل أصوات بلغ 141 من أصل 193 دولة عضو دولة فيما عارضته 5 دول هي روسيا وبيلاروس وكوريا الشمالية وإريتريا وسوريا وهي الدولة العربية الوحيدة المعارضة للقرار. 


فيما امتنعت 35 عن التصويت من بينها الصين والدول العربية المذكورة سابقا.

 




 

 


 

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