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الأربعاء، 30-03-2022 02:53 م

الأردن يؤكد دعمه لجهود إنهاء الأزمة اليمنية

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الوكيل الإخباري - رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بانعقاد المشاورات اليمنية – اليمنية، التي انطلقت اليوم في العاصمة السعودية الرياض، برعاية مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبإعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن وقف العمليات العسكرية بالداخل اليمني اعتباراً من صباح اليوم دعماً لجهود إيجاد حلٍّ سياسيٍ يُنهي الأزمة اليمنية.

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وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول دعم الأردن لجهود إنهاء الأزمة اليمنية التي تتفاقم تداعياتها الإنسانية عبر حلٍ سياسيٍ يستند إلى المرجعيات المعتمدة المتمثلة؛ بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم ٢٢١٦، مُشيداً بالجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية الشقيقة وما قدّمته من مبادراتٍ لإنهاء الأزمة ولتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق.


وأضاف الناطق الرسمي أن المملكة تدعم جهود ومساعي الأمم المتحدة لحلّ الأزمة اليمنية، وتدعو الأطراف اليمنية للبناء على انطلاق هذه المشاورات، وتشجعها على الاستجابة لمساعي إيجاد حلٍ سياسيٍ للأزمة.


 




 

 


 

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