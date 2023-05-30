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الثلاثاء، 30-05-2023 02:15 م

الأردن يبدأ الاحتفالات الرسمية بزفاف ولي العهد غدا

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الوكيل الإخباري - تبدأ احتفالات الأردن الرسمية بزفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد والآنسة رجوة خالد السيف غدا الأربعاء وعلى مدى يومين.

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ويقيم جلالة الملك عبدالله الثاني في مضارب بني هاشم بالديوان الملكي الهاشمي غدا مأدبة عشاء بهذه المناسبة يحضرها ما يزيد عن 4 آلاف مدعو من أبناء المجتمع الأردني.


وابتهاجا بهذه المناسبة، يتخلل المأدبة فقرات تبرز تنوع التراث الأردني وأصالته من شعر وغناء وأهازيج.


ويشهد قصر زهران، يوم بعد غد الخميس، مراسم عقد قران سمو ولي العهد والآنسة رجوة، ليتوجه بعدها العروسان إلى قصر الحسينية محاطين بالموكب الأحمر.


ويسلك الموكب عددا من شوارع العاصمة التي ازدانت بالأعلام، ومظاهر الفرح بهذه المناسبة.


وفي قصر الحسينية، يقيم جلالة الملك وجلالة الملكة رانيا العبدالله حفل استقبال بمناسبة الزفاف يتبعه مأدبة عشاء رسمية.


وبدأ ضيوف الأردن الوصول إلى العاصمة عمان لحضور احتفالات الأردن، إذ يحضرها قادة دول وأولياء عهد وشخصيات من دول شقيقة وصديقة.


ويحظى حفل الزفاف باهتمام إعلامي كبير محليا وإقليميا ودوليا، وستتولى محطات التلفزة بث الاحتفالات على الهواء مباشرة.


وتشهد محافظات المملكة العديد من الفعاليات احتفاء بمناسبة الزفاف.


 




 

 


 

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