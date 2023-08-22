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الثلاثاء، 22-08-2023 04:13 م

توجيهات من مدير الأمن العام اللواء المعايطة

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الوكيل الاخباري - ترأس مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة اليوم، في مبنى المديرية اجتماعاً أمنياً، اطلع خلاله على ابرز الخطط والإجراءات العملياتية والتوعوية التي تم إعدادها لإنفاذ قانون السير المُعدل قبل دخوله حيز التنفيذ بتاريخ 12/9/2023.

وأكّد اللواء المعايطة أن مديرية الأمن العام باتت معنية بتنفيذ أحكام قانون السير المعدل على الجميع دون تمييز، وبالشراكة مع الجهات والمؤسسات الرسمية كافة، وكل ضمن نطاق عمله وصولا لتحقيق نتائج ملموسة في توفير بيئة مرورية آمنة وما يدعم هذه النتائج بالأرقام والدراسات.

وأضاف مدير الامن العام أن تعديلات قانون السير جاءت بهدف حماية الأرواح ووقف استنزاف المقدرات، ونحن في مديرية الأمن العام ماضون لتنفيذ واجبنا الرئيس في حماية الأرواح والممتلكات من خلال تنفيذ قانون السير بأمانة ومسؤولية، والتصدي للمخالفات الخطرة والسلوكيات المرورية المستهترة وما ينجم عنها من خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.

وأوعز اللواء المعايطة إلى جميع القادة والمديرين في الميدان بمتابعة تنفيذ الأدوار الموكلة لوحداتهم بتنسيق وتكامل في جميع المحاور وتسخير البنى الفنية والتقنية اللازمة لتطبيقها مثل الربط الإلكتروني وتدريب العاملين وتزويدهم بالأدوات المعرفية والمهارات اللازمة لتنفيذ القانون، مشيراً إلى ضرورة اعادة تقييم مراكز انتشار النقاط المرورية وفاعليتها وآليات عملها.

ووجّه مدير الأمن العام إلى أن يسبق الاجراءات التنفيذية والعملياتية ، حملة اعلامية مكثفة لتوعية المواطنين بتعديلات القانون وآليات تنفيذه لمنع المخالفات والحد منها، بالتعاون مع مختلف وسائل الاعلام، وبيان ابرز المخالفات والعقوبات الإدارية والقانونية المترتبة على السلوكيات الخطرة والمستهترة، مؤكداً أن بدء الحملة قبل مدّة كافية من سريان القانون تمثل رسالة للجميع بأنّ المخالفة ليست غايتنا، وان هدفنا هو شراكة حقيقية يتعاون بها الجميع لحماية المجتمع ووقف المخالفات والسلوكيات الخطرة .

وأكد مدير الأمن العام على دور المؤسسات الرسمية والأهلية الشريكة في نشر المعرفة وعقد البرامج التوعوية ودعمها من خلال فعاليات وأنشطة تثقيفية  ومجتمعية ولقاءات وورش عمل يشارك بها القادة والمديرون والضباط من مديرية الأمن العام بهدف التفاعل مع المجتمع والمؤسسات لنشر المعرفة وإيصال الرسالة الامنية والمرورية التي عدّل القانون لأجلها وهي حفظ الأنفس والمقدرات .

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