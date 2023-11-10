الأردن يشارك باجتماعات اتحاد البريد العالمي في سويسرا

الوكيل الإخباري- شارك الأردن باجتماعات اتحاد البريد العالمي في سويسرا، ممثلا بوفد يرأسه رئيس مجلس إدارة شركة البريد الاردني سامي الداوود.

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وطالب الوفد خلال المشاركة، بضرورة تقديم الدعم اللازم لفلسطين وضمان جميع الإمكانيات المتاحة حتى تتمكن فلسطين من استعادة الشبكة البريدية التابعة لها.



وبحسب بيان لشركة البريد الأردني اليوم الجمعة، أشار الداوود إلى "الظروف الصعبة التي نعيشها حاليا في المنطقة العربية وخصوصا في فلسطين الحبيبة بسبب العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، والذي استهدف ويستهدف الأبرياء والمدنيين والأطفال، كان آخرها صباح اليوم الجمعة عندما تم قصف مستشفى الشفاء حيث شاهدنا صورا صادمة لعمليات القتل التي وقعت نتيجة استهداف الجيش الإسرائيلي للمواطنين الجرحى والمرضى أمام مبنى العيادات الخارجية في مستشفى الشفاء".



وأضاف الداوود:" لا أعرف إذا كانت العيادات الخارجية في مستشفى الشفاء لها علاقة بحماس، ولا أعرف إذا كانت البنية التحتية التي تم تدميرها بالكامل ومكاتب البريد التي تم أيضا تدميرها لها علاقة بحماس، مضيفًا أن غزة اليوم وأهلها منقطعون عن العالم حتى لا يمكن وصول المساعدات الإنسانية لهم وليس فقط البريد، والذي نأمل أن نجد السبل والطرق لإيصال بريدهم وتقديم الدعم المادي والمعنوي للبريد في غزة وفلسطين بشكل عام قريبا، حتى لا يكون اتحاد البريد العالمي صاحب ازدواجية بالمواقف، لذلك يجب أن يأخذ قرارا بتقديم الدعم اللازم للبريد الفلسطيني حتى يتمكن من استعادة الشبكة البريدية الخاصة به".



وأشار الداوود، "إلى أننا نتحدث بقضية مصيرية فالموضوع الذي يجب أن نركز عليه هو العدالة والعدالة فقط بتقديم المساعدة اللازمة لأهل غزة وللدولة الفلسطينية التي تتعرض من تاريخ 7 تشرين الأول ولغاية هذه اللحظة الى قصف يومي بطائرات حربية وأسلحة ثقيلة مقابل أسلحة خفيفة، والعالم كله يعرف ذلك، ويجب أن لا ننسى أن فلسطين تقع منذ 75 عاما تحت الاحتلال الإسرائيلي وتحت القتل وتحت الاضطهاد والجوع والعنصرية، وبالتالي لا نريد ولا يريد الفلسطيني إلا العدالة ونحن في الاتحاد علينا تقديم المساعدة اللازمة لفلسطين لتمكين ايصالهم بالعالم".



يشار إلى أن البريد الأردني، يشارك باجتماعات مجلس إدارة اتحاد البريد العالمي في كل عام، حيث تعقد هذه الاجتماعات بصفة دورية في مكتب اتحاد البريد العالمي بمشاركة جميع الدول الأعضاء في مجلس إدارة الاتحاد، وتناقش أهم المسائل البريدية والتطورات في القطاع والقرارات المتعلقة بها.