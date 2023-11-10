الجمعة 10-11-2023
الوكيل الاخباري

"اليونسكو" تتبنى قرارا بشأن عواقب الوضع الراهن في غزة

غارات إسرائيلية قرب مستشفيي النصر والعيون بغزة

مجلس النواب ينعى نائب أسبق

50 شهيدًا جراء قصف الاحتلال لمدرسة البراق في غزة

هيئة البث الإسرائيلية: محادثات متقدمة لإطلاق الرهائن وسجناء فلسطينيين

قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف محيط مجمع الشفاء الطبي

الأردن يشارك باجتماعات اتحاد البريد العالمي في سويسرا

ارتفاع عدد قتلى جنود جيش الاحتلال الى 356

فيديو- انقطاع تام للكهرباء في المستشفى الإندونيسي بغزة بعد نفاد الوقود

حكومة غزة: نطالب بفتح معبر رفح بشكل عاجل ودائم

عاجل

غارات إسرائيلية قرب مستشفيي النصر والعيون بغزة

الجمعة، 10-11-2023 09:52 م

الأردن يشارك باجتماعات اتحاد البريد العالمي في سويسرا

1699638161272


الوكيل الإخباري- شارك الأردن باجتماعات اتحاد البريد العالمي في سويسرا، ممثلا بوفد يرأسه رئيس مجلس إدارة شركة البريد الاردني سامي الداوود.

اضافة اعلان


وطالب الوفد خلال المشاركة، بضرورة تقديم الدعم اللازم لفلسطين وضمان جميع الإمكانيات المتاحة حتى تتمكن فلسطين من استعادة الشبكة البريدية التابعة لها.


وبحسب بيان لشركة البريد الأردني اليوم الجمعة، أشار الداوود إلى "الظروف الصعبة التي نعيشها حاليا في المنطقة العربية وخصوصا في فلسطين الحبيبة بسبب العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، والذي استهدف ويستهدف الأبرياء والمدنيين والأطفال، كان آخرها صباح اليوم الجمعة عندما تم قصف مستشفى الشفاء حيث شاهدنا صورا صادمة لعمليات القتل التي وقعت نتيجة استهداف الجيش الإسرائيلي للمواطنين الجرحى والمرضى أمام مبنى العيادات الخارجية في مستشفى الشفاء".


وأضاف الداوود:" لا أعرف إذا كانت العيادات الخارجية في مستشفى الشفاء لها علاقة بحماس، ولا أعرف إذا كانت البنية التحتية التي تم تدميرها بالكامل ومكاتب البريد التي تم أيضا تدميرها لها علاقة بحماس، مضيفًا أن غزة اليوم وأهلها منقطعون عن العالم حتى لا يمكن وصول المساعدات الإنسانية لهم وليس فقط البريد، والذي نأمل أن نجد السبل والطرق لإيصال بريدهم وتقديم الدعم المادي والمعنوي للبريد في غزة وفلسطين بشكل عام قريبا، حتى لا يكون اتحاد البريد العالمي صاحب ازدواجية بالمواقف، لذلك يجب أن يأخذ قرارا بتقديم الدعم اللازم للبريد الفلسطيني حتى يتمكن من استعادة الشبكة البريدية الخاصة به".


وأشار الداوود، "إلى أننا نتحدث بقضية مصيرية فالموضوع الذي يجب أن نركز عليه هو العدالة والعدالة فقط بتقديم المساعدة اللازمة لأهل غزة وللدولة الفلسطينية التي تتعرض من تاريخ 7 تشرين الأول ولغاية هذه اللحظة الى قصف يومي بطائرات حربية وأسلحة ثقيلة مقابل أسلحة خفيفة، والعالم كله يعرف ذلك، ويجب أن لا ننسى أن فلسطين تقع منذ 75 عاما تحت الاحتلال الإسرائيلي وتحت القتل وتحت الاضطهاد والجوع والعنصرية، وبالتالي لا نريد ولا يريد الفلسطيني إلا العدالة ونحن في الاتحاد علينا تقديم المساعدة اللازمة لفلسطين لتمكين ايصالهم بالعالم".


يشار إلى أن البريد الأردني، يشارك باجتماعات مجلس إدارة اتحاد البريد العالمي في كل عام، حيث تعقد هذه الاجتماعات بصفة دورية في مكتب اتحاد البريد العالمي بمشاركة جميع الدول الأعضاء في مجلس إدارة الاتحاد، وتناقش أهم المسائل البريدية والتطورات في القطاع والقرارات المتعلقة بها.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
8be02ac9-338d-45e7-a306-3e4078c70c5f

الأمير راشد يجدد التأكيد على موقف الأردن الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة

10202226144344599591624

الأرصاد : زخات مطرية مصحوبة بالرعد توثر على المملكة في هذا الموعد !

654e4d9b22901

الصفدي يبحث مع نظيره الباكستاني الجهود المبذولة لوقف الحرب على ‎غزة

1699626808493

وزير الخارجية يلتقي نظيره الماليزي

401170505_729875782516963_2058014465672437709_n

الأمن العام: سنبقى معاً فوق أرضنا كأشجار الزيتون متشابكين - صور

11

مسيرات في محافظات الأردن نصرة لغزة وتنديداً بعدوان الاحتلال على القطاع - صور

أخبار متعلقة
352177_12_1639412687

أمسية شعرية بعنوان "فلسطين عربية" في بيت عرار الثقافي

33XU9HR-highres.jpg-2320ba59-b68e-4182-8782-302ab88e474b

مسيرات تضامنية في إربد مع الشعب الفلسطيني وتندد بالحرب على غزة

4444444

الملك من القاهرة: ما يجري من احداث سيدفع المنطقة كلها الى الهاوية

N6Nl8p6WZcDwG7IfTZLlPDCmhjnlNk9bsmEyNOn5

إربد: عشائر وفاعليات شعبية تؤكد اعتزازها بجهود الملك الداعمة للأشقاء بغزة

1697713983841

نقابة الصحفيين: الأردن بات رأس رمح في مواجهة الاحتلال

-1304900004

الخصاونة يحذر الأردنيين من هؤلاء