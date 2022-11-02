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الأربعاء، 02-11-2022 11:23 ص

الأردن يشارك في اجتماع رؤساء ومدراء الطيران المدني بالشرق الأوسط

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الوكيل الاخباري- يشارك وفد من هيئة تنظيم الطيران المدني برئاسة رئيس مجلس مفوضي الهيئة الكابتن هيثم مستو، في الاجتماع السادس لرؤساء ومدراء الطيران المدني في الشرق الأوسط.اضافة اعلان


ويناقش الاجتماع الذي تستضيفه الإمارات ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني بالتعاون مع مكتب الإيكاو الإقليمي للشرق الأوسط، في أبو ظبي، بمشاركة وحضور رؤساء ومديري عموم سلطات الطيران المدني في دول الشرق الأوسط، ومنظمات قطاع الطيران المدني الإقليمية والدولية، عددا من القضايا ذات العلاقة بتطوير قطاع الطيران المدني في منطقة الشرق الأوسط بما يتواءم والتغيرات الحاصلة على الصعيد الإقليمي.

وقالت الهيئة في بيان صحفي، الأربعاء، إن أجندة عمل الاجتماع الذي بدأ الثلاثاء، ويستمر الأربعاء، تشمل أنشطة منظمة (الإيكاو) المتعلقة بمجال الابتكار، واستعراض تقنيات الواقع الافتراضي في تحقيقات الحوادث الجوية، بالإضافة إلى تأسيس مركز فكري لطيران المستقبل في الشرق الأوسط.

وسيناقش الاجتماع كذلك البنود الناشئة عن الاجتماعات السابقة، وأبرز الدروس المستفادة من جائحة كورونا، والنتائج الرئيسة للجمعية العمومية الحادية والأربعين لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، إلى جانب استعراض آخر التطورات العالمية في مجالي سلامة وأمن الطيران والملاحة الجوية وحماية البيئة والتنمية الاقتصادية للنقل الجوي والتخطيط الاستراتيجي ودعم التنفيذ، وآلية توظيف البرامج التدريبية في عملية تحسين وتطوير هذه المجالات.

 




 

 


 

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