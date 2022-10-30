انطلاق فعاليات القمة العربية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة اليوم

الوكيل الإخباري - تحت رعاية سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، تنطلق الأحد في عمّان فعاليات القمة العربية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بمشاركة عدد من الوزراء العرب العاملين في قطاع الأعمال وتطوير المشاريع.

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وتهدف القمة، التي تعد الأولى من نوعها وتنظمها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) بالتعاون مع المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، إلى جمع مختلف الجهات الرسمية والخاصة في مختلف الدول العربية في لقاء لمساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة العربية للوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية.



كما تهدف، بحسب بيان للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، أصدرته الاثنين، للتعامل مع مصادر التمويل المتنوعة، والاستفادة من الشبكات الإقليمية والدولية، وزيادة قدرتها على التوسّع، في ظل تحديات تواجه هذه المشاريع خلال السنوات الأخيرة، وبات من الضروري التغلب عليها عبر إتاحة فرص جديدة، ووضع هذه المشاريع على مسار من النمو والازدهار.



وتعمل القمة التي يتوقع مشاركة عدد من مدراء المؤسسات الدولية والإقليمية في منطقة الشرق الأوسط في فعالياتها، كمنصّة لصنّاع القرار المحليين والدوليين من القطاعين العام والخاص لمساندة وضع السياسات الشاملة والاستراتيجيات المطلوبة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة العربية.

