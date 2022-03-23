الأرصاد الأردنية تشارك باليوم العالمي للأرصاد الجوية

الوكيل الإخباري - تشارك إدارة الأرصاد الجوية الاردنية العالم، اليوم الاربعاء، بالاحتفال باليوم العالمي للأرصاد الجوية ، الذي يعد الاحتفال فيه تخليداً لذكرى تأسيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في 23 آذار من عام 1950 .



قال مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب بأن هذا العام سوف يتمحور اليوم العالمي للأرصاد الجوية، حول موضوع "الإنذار المبكر والعمل المبكر"، و سيسلط الضوء على أهمية المعلومات الجوية والمناخية في الحد من مخاطر الكوارث.



وبيّن أنه قد شهدت السنوات الخمسين الماضية وقوع أكثر من 11000 كارثة متصلة بالطقس والمناخ وأسفرت عما يزيد على مليونَي حالة وفاة وخسائر اقتصادية بلغت 3.64 تريليون دولار أمريكي في العالم. وقد أصبحت ظواهر الطقس والمناخ والماء المتطرفة أكثر تواتراً وشدّةً في أنحاء العالم بسبب تغيّر المناخ.



وبات عدد الأشخاص المعرضين لما يرتبط بهذه الظواهر من أخطار متعددة أكبر من أي وقتٍ مضى.



وأضاف آل خطاب بأنه ولحسن الحظ يبذل المجتمع الدولي حالياً جهوداً حثيثة لتفادي هذه المخاطر والاستعداد لها ،بفضل تطور علم الأرصاد الجوية من خلال الدراسات والبحوث ومن خلال التكنولوجيا والحواسيب العملاقة والأقمار الصناعية والرادار اصبح بالامكان زيادة القدرة على التنبؤ بدقة أكبر وتحديد المخاطر وتصميم خدمات تستجيب لاحتياجات المستخدمين.

حيث أوضح آل خطاب بأن الاستعداد للكوارث التي قد تحدث مستقبلا والقدرة على اتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب وفي المكان المناسب يمكن أن ينقذ حياة الكثيرين وأن يحمي سبل عيش المجتمعات في كل مكان في الحاضر والمستقبل و يمكن للإنذار المبكر بحلول عاصفة أو موجة حر قبل 24 ساعة من وقوعها أن يحدّ من الأضرار المحتملة بنسبة 50 في المئة على الأقل .



وأكد أن الغلاف الجوي أحوال الطقس يشكل نظاما عالميا واحدا مرتبط ببعضه البعض لذلك انضمت إدارة الارصاد الجوية الاردنية الى منظمة الأرصاد العالمية WMO منذ العام 1955



وأكد آل خطاب بأن إدارة الأرصاد الجوية تسعى باستمرار إلى زيادة قدراتها وتمكين كوادرها من خلال متابعة التحديثات الصادرة عن منظمة الأرصاد العالمية WMO والمشاركة في الاجتماعات والدورات التدريبية ووضع خطط استراتيجية لتطوير إمكانياتها .ولكي تتمكن من تحقيق أهدافها بالمساهمة في حماية الأرواح والممتلكات أيضا تسعى لزيادة إمكانياتها التقنية التي تمكنها من تحديد المخاطر المرتبطة بهذه الظواهر المتطرفة بشكل افضل وادق لذلك أصبحت الان قدرتنا على المساهمة في إنقاذ الأرواح والممتلكات أفضل بكثيرمن أي وقت مضى.



وأفاد آل خطاب بأن الارصاد الجوية الاردنية تمتلك ما يقارب ال22 محطة رصد يدوية و30 محطة اوتوماتيكية موزعة على كافة مناطق المملكة وايضا اضافت الأرصاد الجوية حديثا الى امكانياتها رادار طقس حديث ومتطور والوحيد في المملكة وهو أحد أهم الوسائل في التنبؤات الانية والانذار المبكر من الغيوم المؤثرة وتوقع السيول المفاجئة والذي يشمل المناطق الشمالية والوسطى وأجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية وتسعى الآن لتعزيز امكانياتها بالحصول على رادار طقس آخر ليشمل كافة المناطق الجنوبية والعقبة .



وحيث أن التجارب السابقة في العالم تظهر أن استخدام رموز التحذيرات والألوان البسيطة و الواضحة (مثل الأحمر والبرتقالي والأخضر) لغايات الإنذار المبكر فعالٌة للغاية فقد اضافة الارصاد الاردنية في نشرتها اليومية خارطة الإنذار المبكر من كافة الظواهر الجوية المؤثرة في المملكة لمساعدة كافة القطاعات للاستعداد مسبقا واتخاذ الإجراءات المناسبة في الوقت والمكان المناسب.

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