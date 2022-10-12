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الأربعاء، 12-10-2022 11:25 م

الأشغال : إعادة إنارة جزء من طريق المطار

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الوكيل الاخباري - قالت وزارة الأشغال العامة والإسكان، إنه تم إعادة إنارة جزء من طريق المطار بعد معالجة العطل الذي أدى لتعطل وحدات الإنارة من خلال الشركاء في شركة الكهرباء الوطنية، مؤكدة أن العمل جار لمعالجة العطل في أجزاء الطريق الأخرى من خلال تمديد كوابل ضغط متوسط (11kv) جديدة.

وأضافت في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والاتصال، اليوم الأربعاء، أن سبب تعطل وحدات الإنارة على الطريق، خلل ناتج عن عطل في كوابل الضغط المتوسط (11kv) الأرضية، داعية المواطنين سالكي الطريق إلى توخي الحيطة والحذر والتقيد بأسس القيادة الآمنة، ومتوقعًة أن يتم معالجة العطل خلال الفترة القريبة المقبلة.

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