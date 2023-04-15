الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يصدر تقريره عن الشهر الماضي

الوكيل الإخباري - أصدر المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم السبت، تقريرا عن أبرز إنجازات المجلس للشهر الماضي.

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وقال المجلس في تقريره، إنه أصدر الشهر الماضي وخلال المرحلة التجريبية، البطاقة التعريفية لـ 98 شخصا من ذوي الإعاقة من أصل 254 جرى تشخيصهم من قبل اللجان الطبية: منهم 77 في إقليم الوسط، و 18 في الشمال، و 3 أشخاص في الجنوب.



وأشار التقرير إلى تنفيذ فريق المجلس 8 زيارات ميدانية لمؤسسات ومراكز تعليمية، للاطلاع على مجريات سير عملها وبرامجها التعليمية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، ورفع نتيجتها تقريرا للنائب العام حول بعض الانتهاكات المرصودة من قبل كادر أحد تلك المؤسسات التعليمية ضد طالب من ذي الإعاقة.



فيما استقبل المجلس 86 طلبا واستفساراً عبر قنوات الاتصال الخاصة بالمجلس، تنوعت مواضيعها بين: العمل، والإعفاءات الجمركية، وبرامج التعليم العالي والأساسي، والبطاقة التعريفية، وطلب مساعدة قانونية، وخدمات مساندة أخرى.



بينما استقبلت لجنة تكافؤ الفرص الخاصة بشكاوى العمل 12 شكوى إلكترونية وورقية تتعلق بانتهاكات تعرض لها الأشخاص ذوو الإعاقة في مكان العمل، جرى حل 9 منها، وجار متابعة الشكاوى المتبقية مع الجهات المعنية.



فيما قابلت اللجنة 20 شخصا من ذي الإعاقة، عينوا في جهات حكومية لتحديد متطلبات إمكانية الوصول الخاصة بهم لتمكينهم من القيام بالمهام المناطة بهم.



وأنهى المجلس، بحسب التقرير، استقبال 18 طلبا للمشاركة ببرنامج منح الاعتراف للمؤسسات العاملة مع الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية واضطراب طيف التوحد، استُبعد طلب واحد منها لعدم مطابقته شروط الالتحاق بالبرنامج.



وقدم المجلس ضمن مشروع "دعم برنامج التنمية المجتمعية الدامجة" 295 جلسة علاج طبيعي بالتعاون مع الجمعية الوطنية للتأهيل المجتمعي، استفاد منها 59 شخصا من ذوي الإعاقة، كما نفذ المجلس بالتعاون مع الجمعية، 240 زيارة منزلية لمتابعة الخطط الفردية والتعليمية الخاصة الـ 51 طفلا من ذوي الإعاقة غير القادرين على الالتحاق بصفوف الجمعية.



وقدم المركز بموجب مذكرة تفاهم مع جمعية الشابات المسلمات خدمات التدخل المبكر والتعليمية والتأهيل المهني في قسمي الروضة والمدرسة لـ 113 طالبا وطالبة.



فيما استفاد 38 طفلا وطفلة من خدمات التدخل المبكر والخدمات التعليمية في جمعية الحسين/ مركز الأردن للتدريب والدمج الشامل، فيما نفذت 686 جلسة علاج طبيعي ووظيفي ونطقي وجلسات تربية خاصة وإرشاد فردي بموجب مذكرة التفاهم مع الجمعية.



وأشار التقرير إلى تشغيل 8 من ذوي الإعاقة الذهنية الشهر الماضي، ضمن مشروع "سنا لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية"، بدعم من المجلس.

وقدم المجلس الأعلى لذوي الإعاقة الدعم الفني لتهيئة 14 مبنى لمؤسسة عامة وخاصة لاحتياجات ذوي الإعاقة: 6 منها لجامعة الحسين التقنية، 5 حكومية، بالإضافة إلى حديقة ومبنيين تابعين للقطاع الخاص.



وأشار التقرير إلى توفير ترجمة بلغة الإشارة في7 ورش تدريبية، وترجمة 34 فيلما توعويا، إلى جانب إنهاء الاختبار العملي لـ 24 عاملا في وكالة الغوث الدولية على الاختبارات السيكومترية المقننة على البيئة الأردنية، واختبار "ستانفورد بنيه" النسخة الخامسة المعدل للبيئة الأردنية، واختبار "لايتر" النسخة الثالثة.



وعقد المجلس الشهر الماضي 17 برنامجا تدريبيا وتوعويا لكوادر عدد من الجهات الشريكة شارك بها 364 متدربا ومتدربة، شملت عدة مجالات منها :مهارات التواصل بلغة الإشارة، التدريب على برنامج فييزا للتدخل المبكر للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية والمكفوفين، واتيكيت التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة ومتطلبات وصولهم الى الخدمات العامة والخدمات المصرفية، وتأهيل ضباط اعتماد على المعايير الوطنية في المؤسسات المحضرة للاعتماد.



واستضاف المجلس الشهر الماضي اللقاء التحضيري الأول للقمة العالمية الثالثة للإعاقة، وشارك في فعاليات مؤتمر التعليم الدامج في الأردن المنظم، إلى جانب إصدار ورقة عمل بعنوان "المرأة ذات الإعاقة في العمل" بمناسبة اليوم العالمي للمرأة