"الأغذية العالمي" يُقدم دراسة تبين تكلفة الأنظمة الغذائية المتبعة في الأردن

الوكيل الإخباري - اختتم برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، اليوم الخميس، ورشة عمل فنية استمرت على مدار 5 أيام لتقدير تكلفة الأنظمة الغذائية المتبعة في الأردن، من أجل تحقيق أنظمة غذائية صحية ومتاحة للجميع باستخدام برمجية خاصة.

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وجاءت هذه الورشة ضمن الجهود المبذولة لدراسة سد الفجوة الغذائية (Fill the Nutrient Gap) وتشمل تحليلًا للعوامل المحلية التي تؤثر على توفير الغذاء الصحي الغني بالعناصر الغذائية على نطاق واسع في الأردن، وقدرة الأسر على تحمّل تكاليفه.



وسيقوم برنامج الأغذية العالمي بتقديم دراسة وتوصيات وحلول مقترحة على مستوى السياسات أو التدخلات المباشرة، التي من شأنها اتاحة التغذية السليمة، وتقدير تكلفة الأنظمة الغذائية المتبعة في الأردن.



وتأتي هذه الدراسة كواحدة من الأولويات البحثية الواردة في الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي (2022-2030)، وتهدف إلى تقديم الأدلة العلمية لدعم التحول إلى أنظمة غذائية مستدامة.

