الخميس 14-09-2023
الوكيل الاخباري

وزير الصحة يفتتح أعمال المؤتمر الطبي الثالث لجراحة القلب

وفاة عامل وافد وإصابة آخر بانهيار حفرة في الرمثا

عالم بيئي مصري: الأرض دخلت مرحلة الغليان

2570 طن خضار وفواكه واردات السوق المركزي اليوم

الفيلم الأردني "إن شاء الله ولد" يحصل على جائزتين

مديرية المنافسة بوزارة الصناعة تتعامل مع 26 قضية منذ بداية العام

مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

"الأغذية العالمي" يُقدم دراسة تبين تكلفة الأنظمة الغذائية المتبعة في الأردن

الاحتلال يفرض إغلاقا على الضفة ومعابر غزة بذريعة الأعياد اليهودية

التربية: التسرب المدرسي أخطر ما تواجهه العملية التعليمية

الخميس، 14-09-2023 10:53 ص

"الأغذية العالمي" يُقدم دراسة تبين تكلفة الأنظمة الغذائية المتبعة في الأردن

xWXUF19EDTww51WYiPosuY1eVl6zrA0SyQzQzEyJ


الوكيل الإخباري - اختتم برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، اليوم الخميس، ورشة عمل فنية استمرت على مدار 5 أيام لتقدير تكلفة الأنظمة الغذائية المتبعة في الأردن، من أجل تحقيق أنظمة غذائية صحية ومتاحة للجميع باستخدام برمجية خاصة.

اضافة اعلان


وجاءت هذه الورشة ضمن الجهود المبذولة لدراسة سد الفجوة الغذائية (Fill the Nutrient Gap) وتشمل تحليلًا للعوامل المحلية التي تؤثر على توفير الغذاء الصحي الغني بالعناصر الغذائية على نطاق واسع في الأردن، وقدرة الأسر على تحمّل تكاليفه.


وسيقوم برنامج الأغذية العالمي بتقديم دراسة وتوصيات وحلول مقترحة على مستوى السياسات أو التدخلات المباشرة، التي من شأنها اتاحة التغذية السليمة، وتقدير تكلفة الأنظمة الغذائية المتبعة في الأردن.


وتأتي هذه الدراسة كواحدة من الأولويات البحثية الواردة في الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي (2022-2030)، وتهدف إلى تقديم الأدلة العلمية لدعم التحول إلى أنظمة غذائية مستدامة.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
22

وفاة عامل وافد وإصابة آخر بانهيار حفرة في الرمثا

0L5A5725

2570 طن خضار وفواكه واردات السوق المركزي اليوم

4

الفيلم الأردني "إن شاء الله ولد" يحصل على جائزتين

378230243_629926369314089_6728483248786960802_n

مديرية المنافسة بوزارة الصناعة تتعامل مع 26 قضية منذ بداية العام

3 (33)

بعد وفاته غرقاً .. والد الطفل نديم يستذكره بكلمات مؤثرة

كك

التربية: التسرب المدرسي أخطر ما تواجهه العملية التعليمية

أخبار متعلقة
image

6.8 مليون دولار أمريكي من السعودية لصالح برنامج الأغذية للاجئين في الأردن

649036d1d8c9b

الأمن العام: مركبات مدنية مزودة بكاميرات لرصد المخالفات المرورية

download

تقرير: صادرات الصناعات التعدينية الأردنية تصل 55 سوقاً

366082838_605661588414414_4698159661206168154_n

الأردن يبحث مع ماليزيا أوجه التعاون بموضوعات الضمان الاجتماعي

6d4eb576-06fa-44d9-84e3-873691ab11ce

المنطقة العسكرية الشمالية تنفذ تمرينا عسكريا ليليا (فرسان الميدان)

801156-1809518595

وزير الطاقة: الأردن لم يتأثر بأزمة انقطاع الكهرباء في مصر