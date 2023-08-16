وزير الطاقة: الأردن لم يتأثر بأزمة انقطاع الكهرباء في مصر

الوكيل الإخباري - قال وزير الطاقة صالح الخرابشة، إن الأردن لم يتأثر بأزمة انقطاع الكهرباء التي حدثت في مصر، والتي ما تزال مستمرة منذ أول تموز 2023.



واستعرض الخرابشة في حوار مع منصة الطاقة المتخصصة، خطط المملكة لزيادة قدرات الطاقة المتجددة، وإستراتيجيتها لإنتاج الهيدروجين الأخضر، والتنقيب عن النفط والغاز.

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وأشار إلى أهمية القرار الصادر عن مجلس الوزراء، بتشكيل اللجنة الوطنية للهيدروجين، مؤكدا أن اللجنة تضطلع بالعديد من المهام، وفي مقدمتها متابعة إعداد الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر ورفع التوصيات اللازمة للحكومة، إلى جانب متابعة إعداد التشريعات المنظمة للهيدروجين الأخضر واستكمال الإجراءات بالخصوص.



ونوه الخرابشة إلى أنه لم يحدث أي تغيرات في حجم التبادل الكهربائي بين مصر والأردن، مضيفاً أن لأمور مستقرة مثل ما هو مخطط لها.



وبين أنه لا يوجد إشكالية في استيراد الكهرباء من مصر، وعملية تبادل التيار الكهربائي تتم حسب الاتفاقيات الموقعة بين مشغلي النظام بين البلديْن.



وقال إن قطاع الكهرباء في الأردن من القطاعات المتطورة، ويحظى حاليا باعتمادية عالية، مضيفاً أن الخدمة متوفرة تقريبا لكل السكان ولجميع المنشآت الاقتصادية، والأردن هو جزء من مشروع الربط الكهربائي في المنطقة، الذي كان يُطلق عليه الربط السباعي، وحاليا الربط الثماني.



وأضاف الخرابشة أنه يتم العمل حالياً على إتمام الربط الكهربائي مع العراق، ومشروع للربط مع السعودية.