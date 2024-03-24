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الأحد، 24-03-2024 08:23 م

أمانة عمان والمعهد القضائي يوقعان مذكرة تفاهم

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الوكيل الإخباري - وقعت أمانة عمان الكبرى والمعهد القضائي الأردني، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم، تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات وبما يخدم رفع كفاءة العمل.

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وأكد أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، أهمية مذكرة التفاهم التي تعد هدفا لتعزيز الثقافة القانونية، موضحا أن الأمانة تسعى لرفع كفاءة الجهاز القانوني لديها، ورفع كفاءة الموظفين بغض النظر عن تخصصاتهم من خلال توسعة التعاون المشترك بين الأمانة والمجلس القضائي.


من جانبه، أكد مدير عام المعهد القضائي الأردني القاضي الدكتور جمال هارون أن المعهد القضائي يرتبط بشراكة تاريخية قائمة على التعاون المشترك مع أمانة عمان، وتوقيع المذكرة سيعزز آفاق التعاون.


وحضر توقيع الاتفاقية نائب أمين عمان محمد رسمي القيسي ومدير مدينة عمان المهندس احمد الملكاوي .

 




 

 


 

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