الأمانة تعيد تأهيل حديقة سمير الرفاعي

الوكيل الإخباري - افتتح نائب أمين عمان محمد القيسي اليوم الأحد، إعادة تأهيل حديقة سمير الرفاعي البالغة مساحتها 4 دونمات ونصف، وذلك بمناسبة يوم المدينة الذي صادف 2 آذار الجاري.

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وقال القيسي إن استراتيجية الأمانة 2022 -2026 أعطت مساحة واهتماما لتعزيز المساحات الخضراء والفراغات الحضرية، وإيجاد متنفسات طبيعية تخدم أهالي المدينة وزائريها، وكذلك لتنفيذ وإعادة تأهيل حدائق عامة داخل الأحياء السكنية.



وقال مدير دائرة الزراعة التابعة لقطاع الشؤون الصحية والزراعة في الأمانة المهندس معين زريقات إن الحديقة، وبعد إعادة تأهيلها أصبحت تقدم خدمة مجتمعية شاملة من تأمين الملاعب والألعاب والجلسات والمظهر الجمالي.



واشتملت إعادة تأهيل الحديقة على تنفيذ مدرج صغير عند منطقة الألعاب، وزراعة الحديقة بالكامل مع تأمين شبكة ري، وتركيب أثاث حديقة من مقاعد وألعاب، وتأهيل الممرات مع إنشاء ممر خاص للأشخاص ذوي الإعاقة، وإعادة تأهيل مكتب الإدارة وغرفة الحارس والمرافق الصحية.



كما تضم الحديقة ملاعب للأطفال وكرة سلة ولياقة بدنية وساحة لممارسة هواية التزلج.