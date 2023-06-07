"الأمن السيبراني": لا داعي للقلق فهواتفكم ليست مخترقة ولا حاجة لمراجعة الجرائم الإلكترونية

الوكيل الإخباري- اكد المركز الوطني للأمن السيبراني ويطمئن الأردنيين أن هواتفهم ليست مخترقة ولا حاجة لمراجعة وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في حال قاموا بإدخال الأكواد التي تم تداولها مؤخرًا. فهذه الأكواد مجرد خدمة من خدمات شركات الاتصالات ولا تمكّن المواطن من معرفة ما إذا كان جهازه مخترق، وأن هذه الأكواد فقط تمكّن الأفراد من معرفة الرقم الذي يتم تحويل المكالمات عليه عندما يكون الهاتف مشغول أو غير متاح.

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وينفي المركز الوطني للأمن السيبراني وجود أية أكواد يمكن للمواطنين استخدامها لمعرفة ما إذا كانت هواتفهم مخترقة أو تتعرض للتجسس.