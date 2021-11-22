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الإثنين، 22-11-2021 10:21 ص

الأمن: لا وفيات بحوادث السير خلال 24 ساعة

عمان 5


الوكيل الإخباري - أكد مندوبا ادارتي السير والدوريات الخارجية أنه ومنذ ساعات الصباح الباكر تم توزيع مجموعات السير على الطرق الداخلية والخارجية كافة لمتابعة الحركة المرورية وتأمين وصول المواطنين الى الأماكن التي يقصدونها وضبط كافة المخالفات الخطرة التي تهدد حياة مستخدمي الطرق.

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وقال مندوب إدارة الدوريات الخارجية إنه تم خلال الساعات 24 الماضية التعامل مع العديد من الحوادث المرورية والتي اقتصرت على اضرار مادية وإصابات صنفت بالبسيطة ومن أبرزها التعامل مع حادث تصادم وقع ما بعد جامعة فيلادلفيا باتجاه اربد ما بين 4 مركبات بسبب التتابع القريب ونتج عنه 3 إصابات بسيطة وتم اسعافهم الى مستشفى جرش الحكومي كما تم التعامل مع حادث تدهور لمركبة بداخلها 3 أشخاص على شارع الـ 100 وتم نقلهم الى مستشفى الامير فيصل كما تم التعامل مع حادث تصادم على طريق ثغرة الجب مع بين مركبة شحن ومركبتين خصوصي ونتج عن الحادث 4 إصابات متوسطة وتم اسعافهم الى مستشفى المفرق الحكومي.


ونوه ضابط عمليات الدوريات الخارجية الى ضبط العديد من المخالفات الخطرة أبرزها تجاوز السرعات المقررة خلال تأثير المنخفض الجوي والتي تعكس استهتارا واضحا من قبل بعض السائقين بأرواحهم وسلامة مستخدمي الطريق داعيا الجميع الى التقيد بقانون وأولويات المرور حفاظا على سلامتهم.


من جانبه أكد مندوب ادارة السير وأنه منذ ساعات الصباح الباكر تم التعامل مع العديد من المعيقات بكل حرفية واقتدار من أجل الحفاظ على انسيابية الحركة المرورية.


 




 

 


 

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