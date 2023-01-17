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الثلاثاء، 17-01-2023 01:08 م

الأمن يحذر من شركات وهمية تدَّعي قدرتها على تأمين وظائف مقابل مبالغ مالية

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الوكيل الإخباري - حذرت إدارة البحث الجنائي المواطنين من التعامل مع شركة وهمية تحتال على المواطنين بعد إيهامهم بقدرتها على تأمين عقود توظيف مقابل أخذ مبالغ مالية منهم.اضافة اعلان


ودعت إدارة البحث الجنائي المواطنين كافة، إلى التأكد من أوراق وتراخيص المؤسسات والشركات التجارية التي يتعاملون معها بطلب التوظيف، تجنباً لتعرضهم للاحتيال.

وأكدت أنها تعاملت مع عدد من الشكاوى تقدم بها مواطنون إثر تعرضهم لعمليات نصب واحتيال من قبل شركات غير مرخصة، أخذوا مبالغ مالية منهم لتأمين وظائف لهم، إذ ألقت القبض على المتورطين في القضية وبوشر التحقيق معهم.

 




 

 


 

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