الأمن يوضح حول تعرض أحد الأطفال للإيذاء في عمّان

الوكيل الإخباري - أكَّد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن بلاغاً ورد لمركز أمن المنارة أمس السبت، بوقوع مشاجرة في منطقة المرقب بالعاصمة عمّان بين مجموعتين من الأشخاص على إثر إدعاء أحد أطراف المشاجرة بقيام الطرف الآخر بالتحرش بأحد الأحداث.

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وبيَّن أن قوة أمنية تحركت على الفور إلى الموقع وقامت بضبط جميع الأطراف، وبوشرت التحقيقات بالحادثة، فيما تم عرض الحدث على الطبيب المختص وتبينت إصابته بجروح في منطقة اليد وحالته حسنة وجرت إحالة القضية للقضاء.



وأهاب بالجميع عدم تداول أو نشر صورة الحدث لما فيه من إساءة له وانتهاك لحقوقه.