الإثنين 13-12-2021
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الإثنين، 13-12-2021 04:57 م

الأميرة غيداء طلال توقع اتفاقيتين مع جمعية الهلال الأحمر القطري

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 الوكيل الاخباري - وقعت سمو الأميرة غيداء طلال، رئيسة هيئة أمناء مؤسسة ومركز الحسين للسرطان، اليوم الاثنين، اتفاقيتين مع الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر القطري، السفير علي بن حسن الحمادي، بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين لدعم جهود مؤسسة الحسين للسرطان، من خلال تغطية علاج مرضى السرطان من اللاجئين السوريين والمرضى غير المقتدرين الذين يحتضنهم المركز.

وحضر التوقيع، سفير دولة قطر لدى الأردن الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني، وأمين عام الهلال الأحمر الأردني سليم خير، ومدير عام مركز الحسين للسرطان الدكتور عاصم منصور، ومدير عام مؤسسة الحسين للسرطان نسرين قطامش.

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