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السبت، 05-08-2023 04:49 م

الأمير فيصل يرعى حفل تكريم المنتخبات الوطنية لكرة السلة

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الوكيل الاخباري -  رعى سمو الأمير فيصل بن الحسين، رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية، مساء الخميس الماضي، حفل تكريم المنتخبات الوطنية لكرة السلة والذي أقامه الاتحاد الأردني لكرة السلة.

وحضر الحفل سمو الأميرة آية بنت فيصل ،عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الأردنية، رئيسة الاتحاد الأردني للكرة الطائرة، ووزير الشباب “محمد سلامة” فارس النابلسي، والدكتور ساري حمدان نائب رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية والأمينة العامة للجنة الأولمبية الأردنية رنا نظمي السعيد.

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