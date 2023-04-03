الأوقاف تعلن توزيع كوبونات مشتريات ومساعدات نقدية بقيمة 100 دينار

الوكيل الإخباري - افتتح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة اليوم الاثنين، الملتقى الخيري واليوم الطبي المجاني الذي نظمه صندوق الزكاة بالتعاون مع مديرية أوقاف لواء الرصيفة ومستشفى المقاصد الخيري في مدرسة عوجان الثانوية الشاملة للبنات.

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وقال الخلايلة إن صندوق الزكاة مستقل ماليا ويعمل بموجب قانون، إذ أن جميع ما يجري جمعه من أموال الزكاة لصالح الصندوق يذهب لمستحقيه فقط وفق أحكام الشريعة الإسلامية، فيما تتكفل الدولة بالنفقات الإدارية للعاملين في الصندوق.



وأضاف أن فريضة الزكاة واجبة على كل مسلم مقتدر لصالح فقراء المسلمين، ليقوم العدل والتوازن في المجتمع.



وأشار إلى أن الأملاك الوقفية وأموال الزكاة مصانة بحكم القانون، ولا يمكن أن تمس في غير مصارفها، حيث أن إدارة الأوقاف والزكاة تأسست منذ تأسيس الدولة الأردنية، لتكون الراعية لهذه الفريضة العظيمة.



ودعا إلى ضرورة التوسع في عمل لجان الزكاة في جميع الأوقات للوصول إلى المزكين كافة وتمكينهم من أداء الفريضة بشكل سليم، وتوجيهها إلى مصارفها الحقيقية.



واعلن الخلايلة خلال افتتاحه الملتقى عن توزيع 1000 كوبون مشتريات مواد غذائية بقيمة 30 دينارا لكل كوبون، للمنتفعين من لجان الزكاة وأهالي مدينة الرصيفة من الأسر الفقيرة، بالإضافة إلى تقديم مساعدة بقيمة 100 دينار لخمسين يتيما، و100 دينار لخمسين طالب علم.



وأشار إلى أن الوزارة تعمل على رعاية المسجد الأقصى والأوقاف الإسلامية في القدس وفق التوجيهات الملكية السامية ورؤية جلالة الملك عبدالله الثاني لخدمة المقدسات الإسلامية.



من جهته، استعرض مدير أوقاف لواء الرصيفة الدكتور محمد فوزي، إنجازات المديرية خلال الفترة الماضية، حيث تم افتتاح دار نموذجية للقرآن الكريم وتدريس العلوم الشرعية في مسجد عبادة بن الصامت، وزيادة عدد دور القرآن الكريم في اللواء لتصبح 22 للذكور و36 للإناث، كما ارتفع عدد لجان الزكاة إلى 6 لجان.



وأشار إلى أنه وبالتعاون مع مجلس المحافظة جرى تخصيص 75 ألف دينار لإقامة مشاريع إنتاجية تساعد الأسر الأقل حظا على توفير مصدر دخل جيد ومستدام.



وأضاف أن المديرية ربطت 25 مسجدا بنظام الطاقة الشمسية لتقليل قيمة فواتير الكهرباء، إضافة إلى عمل صيانة لخمسين مسجدا و 15 مسكنا للأئمة.



إلى ذلك، افتتح الخلايلة اليوم الطبي المجاني الذي يقام بالتعاون مع مستشفى المقاصد، ويشتمل على عيادات لطب الأطفال والباطني والطب العام والعظام، إضافة إلى خدمات المختبر الطبي والصيدلية.



وحضر افتتاح الملتقى متصرف لواء الرصيفة محي الدين العدوان، ومساعد مدير شرطة الرصيفة العقيد عامر نويلاتي، ومدير تربية الرصيفة يوسف أبو الخيل، ومفتي اللواء الدكتور نشأت الحوري، ورئيس مجلس محافظة الزرقاء الدكتور ماجد الخضري، ومدير صندوق الزكاة عبد السميرات.