الأوقاف لـ "الوكيل" : لا مستنكفين عن اداء فريضة الحج هذا العام

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - كشف مدير عام دائرة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية المهندس مجدي البطوش، أنه ولأول مرة في الأردن لم يستنكف أي شخص عن تأكيد التسجيل لأداء مناسك الحج لهذا العام.

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وقال البطوش لـ " الوكيل الإخباري" إنه مع انتهاء فترة تأكيد التسجيل وتسليم تصاريح الحج، أكد كل من نشرت اسماؤهم في قوائم التسجيل من خلال دفع الرسوم واستلام التصاريح بشكل كامل.



وأضاف أن هذه أول مرة لا يستنكف فيها أحد عن أداء موسم الحج.



ومن المتوقع أن تغادر أول قافلة حجاج أردنيين إلى الديار المقدسة في 26 من حزيران الحالي.



وبلغت حصة الأردن هذا العام من الحجاج 3622 حاج، وفقاً لما أعلنته وزارة الاوقاف في وقتٍ سابق.