الإدارة المحلية تعلن حالة الطوارئ المتوسطة

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الإدارة المحلية حالة الطوارئ المتوسطة بدءاً من هذه الليلة (الخميس على الجمعة) وحسب تطورات حالة المتخفض الجوي السائدة.



وطلبت الوزارة من البلديات والمجالس ومديرياتها إبلاغ غرفة العمليات الرئيسية فيها بالتطورات فوراً، والتنسيق والتعاون الكامل مع الحكام الإداريين وغرف العمليات الأخرى التابعة لوزارة الأشغال العامة والداخلية والدفاع المدني والقوات المسلحة الأردنية وأمانة عمان الكبرى في مناطقها وتقديم كافة الجهود والامكانيات المتاحة لديها لمواجهة الحالات والأحداث الطارئة التي قد ترافق المنخفض.



هواتف غرفة الطوارئ لوزارة الإدارة المحلية:



064631987 مباشر



064622372 مباشر



المقسم: 4641393-06



فرعي (421)



فاكسات غرفة الطوارئ المباشرة:



064650239



064652269

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





