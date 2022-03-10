الخميس 10-03-2022
الوكيل الاخباري

تحويل مستشفى خاص إلى لجان تحقيقية في وزارة الصحة ونقابة الأطباء بعد مطالبته بـ170 ألف دينار لعلاج مريضة

الإدارة المحلية تعلن حالة الطوارئ المتوسطة

البنك الدولي : الأردن لديه مخزون كاف من الحبوب وآمن غذائيا

داعش يعترف بمقتل زعيمه ويعلن خليفة له

عمدة كييف : نصف سكان العاصمة فرّوا منذ بدء التدخل الروسي

محاضرة حول دمج المراكز الإيوائية بالكرك

لقاء علمي في اليرموك عن إعداد وتقييم الخطط الدراسية الطبية

وزيرة الثقافة تفتتح مشروع التاريخ يُمكّن الحاضر في بيت إرث فينان

جرش : ورشة حول تعزيز مشاركة الشباب في الانتخابات

الطفيلة التقنية تحتفل بذكرى الاسراء والمعراج

الخميس، 10-03-2022 09:46 م

الإدارة المحلية تعلن حالة الطوارئ المتوسطة

32022921713929904549


الوكيل الاخباري -  أعلنت وزارة الإدارة المحلية حالة الطوارئ المتوسطة بدءاً من هذه الليلة (الخميس على الجمعة) وحسب تطورات حالة المتخفض الجوي السائدة.

وطلبت الوزارة من البلديات والمجالس ومديرياتها إبلاغ غرفة العمليات الرئيسية فيها بالتطورات فوراً، والتنسيق والتعاون الكامل مع الحكام الإداريين وغرف العمليات الأخرى التابعة لوزارة الأشغال العامة والداخلية والدفاع المدني والقوات المسلحة الأردنية وأمانة عمان الكبرى في مناطقها وتقديم كافة الجهود والامكانيات المتاحة لديها لمواجهة الحالات والأحداث الطارئة التي قد ترافق المنخفض.

هواتف غرفة الطوارئ لوزارة الإدارة المحلية:

064631987 مباشر

064622372 مباشر

المقسم: 4641393-06

فرعي (421)

فاكسات غرفة الطوارئ المباشرة:

064650239

064652269

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
e

البنك الدولي : الأردن لديه مخزون كاف من الحبوب وآمن غذائيا

2202226171952781700852

محاضرة حول دمج المراكز الإيوائية بالكرك

e

لقاء علمي في اليرموك عن إعداد وتقييم الخطط الدراسية الطبية

www

وزيرة الثقافة تفتتح مشروع التاريخ يُمكّن الحاضر في بيت إرث فينان

320229164328517166597

جرش : ورشة حول تعزيز مشاركة الشباب في الانتخابات

320223153146845334549

الطفيلة التقنية تحتفل بذكرى الاسراء والمعراج

أخبار متعلقة
2202226101640763723374

ورشة حوارية حول مشاركة المرأة والشباب في الانتخابات المقبلة

220221511158426850394

إطلاق الحملة الوطنية للترويج لانتخابات مجالس المحافظات والبلديات

1202215165126581142171

وزارة الإدارة المحلية تُعلن حالة الطوارئ المتوسطة