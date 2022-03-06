‏مديرية الأمن العام تحذر من الغبار وتدني مدى الرؤية

الوكيل الاخباري - تهيب مديرية الأمن العام بالمواطنين مع بداية تأثر المملكة بالمنخفض الخمسيني اخذ الحيطة والحذر خاصة مستخدمي الطريق الصحراوي والطرق في المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة لتدني مدى الرؤية عليها بسبب الغبار الكثيف .



‏وتؤكد مديرية الأمن العام على الإخوة المواطنين بضرورة الامتثال لأوامر وتعليمات رجال الأمن العام المنتشرين على تلك الطرق عند قطع الطريق حفاظا على سلامتهم ولتأمين وصولهم آمنين لوجهاتهم .

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