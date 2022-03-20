الإعلان عن أسماء المؤسسات الفائزة بجائزة الأمير الحسن بن طلال للتميُّز

الوكيل الاخباري - أعلنت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا وبمناسبة عيد ميلاد صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال المعظم - رئيس المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا -، نتيجة المنافسة للحصول على جائزة الحسن بن طلال للتميّز العلمي للعام 2022 والمُخصصة لمؤسسات التعليم المهني والتقني.

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وأكدت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، أن الجائزة الأولى قيمتها (10,000) عشرة آلاف دينار مناصفة بين كل من الخدمات الطبية الملكية/ معهد تكنولوجيا الأجهزة الطبية عن مشروعها “جهاز التنفس الاصطناعي”، ومدرسة النصر الثانوية المهنية للبنات عن مشروعها “إعادة تدوير المخلفات الصناعية”.



كما تُمنح الجائزة الثانية وقيمتها (7,000) سبعة آلاف دينار مناصفة بين كل من جامعة البلقاء التطبيقية عن مشروعها “تطوير برامج تقنية نوعية تلبي احتياجات سوق العمل المحلية والخارجية”، ومؤسسة التدريب المهني عن مشروعها “التمكين الاقتصادي والتطوير الوظيفي للمرأة”.



وتُمنح الجائزة الثالثة وقيمتها (5,000) خمسة آلاف دينار مناصفة بين كل من مديرية الأمن العام/ الأمن الوقائي مركز السلم المجتمعي عن مشروعها “الفريق الوطني والإعلامي والمسرحي للسلم المجتمعي”، ومدرسة سحاب الثانوية الشاملة للبنات عن مشروعها “صناعة خل التفاح الطبيعي”.



وبلغ عدد الطلبات المقدمة إلى مكتب الجائزة في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا تسعة عشرة (19) مشروعاً من قبل ثمان عشرة (18) مؤسسة معنية بالتعليم المهني والتقني.

