الأحد 20-03-2022
الوكيل الاخباري

القوات المسلحة تودع بعثة العمرة العسكرية 17

الكويت: القطاع المصرفي بعد الجائحة أقوى وأفضل وأكثر مرونة

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرة السلايطة

قريباً.. إنشاء متحف أثري في الرمثا

التربية : تأخير دوام بعض المدارس الأربعاء

فرنسا تجمّد أصول البنك المركزي الروسي بقيمة 22 مليار يورو

الملك يوجه بصرف 100 دينار للأسر المستفيدة من برنامج المعونات الشهريَّة

توصية نيابية للحكومة بإلغاء ضريبة المبيعات على سلع أساسية غير مُعفاة

إطلاق تقرير الحريات الصحفية في العالم العربي للعامين الماضيين

الثلاثاء عطلة رسمية لجميع المدارس الحكومية والخاصة

عاجل

الملك يوجه بصرف 100 دينار للأسر المستفيدة من برنامج المعونات الشهريَّة

الأحد، 20-03-2022 04:20 م

الإعلان عن أسماء المؤسسات الفائزة بجائزة الأمير الحسن بن طلال للتميُّز

figuur-i-574


الوكيل الاخباري - أعلنت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا وبمناسبة عيد ميلاد صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال المعظم - رئيس المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا -، نتيجة المنافسة للحصول على جائزة الحسن بن طلال للتميّز العلمي للعام 2022 والمُخصصة لمؤسسات التعليم المهني والتقني.

اضافة اعلان

وأكدت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، أن الجائزة الأولى قيمتها (10,000) عشرة آلاف دينار مناصفة بين كل من الخدمات الطبية الملكية/ معهد تكنولوجيا الأجهزة الطبية عن مشروعها “جهاز التنفس الاصطناعي”، ومدرسة النصر الثانوية المهنية للبنات عن مشروعها “إعادة تدوير المخلفات الصناعية”.


كما تُمنح الجائزة الثانية وقيمتها (7,000) سبعة آلاف دينار مناصفة بين كل من جامعة البلقاء التطبيقية عن مشروعها “تطوير برامج تقنية نوعية تلبي احتياجات سوق العمل المحلية والخارجية”، ومؤسسة التدريب المهني عن مشروعها “التمكين الاقتصادي والتطوير الوظيفي للمرأة”.


وتُمنح الجائزة الثالثة وقيمتها (5,000) خمسة آلاف دينار مناصفة بين كل من مديرية الأمن العام/ الأمن الوقائي مركز السلم المجتمعي عن مشروعها “الفريق الوطني والإعلامي والمسرحي للسلم المجتمعي”، ومدرسة سحاب الثانوية الشاملة للبنات عن مشروعها “صناعة خل التفاح الطبيعي”.


وبلغ عدد الطلبات المقدمة إلى مكتب الجائزة في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا تسعة عشرة (19) مشروعاً من قبل ثمان عشرة (18) مؤسسة معنية بالتعليم المهني والتقني.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
3202217114342307558582

القوات المسلحة تودع بعثة العمرة العسكرية 17

ggg

بأمر من الملك إنشاء وقفية لدراسة فكر الإمام النووي

3202217171446989248981

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرة السلايطة

As-salt

39 مرشحا يتنافسون على رئاسة 9 بلديات في محافظة البلقاء

edfc24a3-7125-4395-a171-999d0068b4af

قريباً.. إنشاء متحف أثري في الرمثا

مدرسة

التربية : تأخير دوام بعض المدارس الأربعاء

أخبار متعلقة
الامير-الحسن-بن-طلال

الأمير الحسن: التعاون المائي أمر لا بد منه

357727_55_1645131203

الردايدة رئيسا لفرع مهندسي إربد

391585_8_1613504579

سلطة العقبة ترفع جاهزيتها للتعامل مع الحالة الجوية

22022146622220385306

الإدارة المحلية تعلن الطوارئ الخفيفة

1202229141910854373294

إجراءات لضمان استمرارية التيار الكهربائي خلال المنخفض الجوي

1645207012007

خرفان يبحث مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي سبل التعاون