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الجمعة، 24-03-2023 08:15 م

الإفتاء توضح حكم الصيام لمرضى السكري والقلب والضغط والكلى والقرحة

صوم-الإنسان-بالروح


الوكيل الإخباري - أجابت دائرة الإفتاء العام الأردنية عن سؤال حول حكم الصيام لكل من مريض السكري والقلب والضغط والكلى والقرحة.

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وقالت الإفتاء، في دليلها "أحكام الصيام" المنشور على موقعها الإلكتروني، إنه من عجز من المرضى أعلاه عن الصوم مطلقاً أفطر، وعليه الفدية لقوله تعالى: (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين) [البقرة: 184]، ولا قضاء عليه.

 

وأضافت أن من كان يستطيع الصيام في بعض أيام الشهر دون الأخرى فيصوم ما يستطيع منها ويقضي بعد رمضان الأيام التي أفطرها متى استطاع ذلك، ولا فدية عليه.

 

وأشارت الإفتاء إلى أن المريض الذي يشق عليه الصيام في أيام الصيف الطويلة الحارة ويستطيع القضاء في أيام الشتاء القصيرة يفطر، وعليه القضاء عند التمكن ولا فدية عليه.

 




 

 


 

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