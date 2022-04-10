الإفتاء توضح قيمة فدية الصيام وموعد إخراجها

الوكيل الإخباري - قالت دائرة الافتاء الأردنية، إن قيمة "فدية الصيام" لمن عجز عن الصيام عجزاً دائماً حتى الموت هي إطعام مسكين عن كل يوم من الأيام التي أفطرها، وهي مُد طعام، ويقدر بـ (600 غرام) من القمح أو الأرز عن كل يوم حصل فيه الفطر، وتقدر قيمتها حالياً في الأردن بدينار واحد عن كل يوم.



واشارت الدائرة، في ردها على استفسار رصده "الوكيل الإخباري" إلى أنه من باب الاولى أن تدفع الفدية يوما بيوم او نهاية الشهر، لكن لا يوجد حرج لو دفعت من بداية الشهر مرة واحدة.



وتاليا نص السؤال:

السؤال : هل يجوز إخراج فدية الصيام عن شخص كبير عاجز عن الصيام مقدماً في أول الشهر أم كل يوم بيومه.

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