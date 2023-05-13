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السبت، 13-05-2023 09:19 ص

الاتحاد العالمي للطاقة الذكية يعتمد الأردن مركزا للتدريب

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الوكيل الإخباري- اعتمد الاتحاد العالمي للطاقة الذكية الأردن مركزا للتدريب على الشبكات الذكية والبحث والتطوير، وتعيين أمين عام الهيئة العربية للطاقة المتجددة المهندس محمد نواف الطعاني سفير شرف للاتحاد عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والدول العربية.

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وبحسب بيان صدر عن الهيئة، اليوم السبت، تم اختيار الطعاني الذي تم تخويله بكل الصلاحيات لتمثيل الاتحاد العالمي للطاقة الذكية في كل المحافل الدولية والإقليمية والعربية، مع أربع شخصيات دولية كسفراء شرف.


والشخصيات التي تم اختيارها رافي سيتاباثي عن الأميركيتين الشمالية والجنوبية ويشغل الرئيس التنفيذي لمركز الحلول الذكية المبتكرة بكندا للطاقة المتجددة والمدن الذكية وتخزين الطاقة والسيارات الكهربائية، وإدي ويديونو عن دول آسيا والمحيط الهادي وهو مؤسس الجمعية الأندونيسية للكهرباء ومبادرة الشبكات الذكية في اندونسيا.


والشخصية الثالثة نيك سينغ عن البلدان الناطقة بالإنجليزية بإفريقيا وهو الرئيس التنفيذي لمركز الشبكات الذكية لشركة كهرباء جنوب أفريقيا، إضافة إلى فاليري آن لينكزنار عن أوروبا ومنطقة إفريقيا الفرنكفونية وتعمل رئيسة الشبكة الأوروبية لنقل الكهرباء.


يذكر أن الأردن يمثل حلقة وصل استراتيجية ومتميزة من حيث الموقع الجغرافي، ومركزا متوسطا للربط الكهربائي لكل الدول العربية مع أوروبا وباقي دول العالم وخصوصا الشبكات الذكية والهيدروجين الأخضر والاستدامة لتحقيق الخارطة العالمية الجديدة للكهرباء بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي والشبكات الذكية والمدن الذكية والسيارات الكهربائية.


ويمثل الاتحاد العالمي للطاقة الذكية العديد من الجمعيات والشبكات الذكية الوطنية والمرافق التطلعية ومراكز الفكر من جميع أنحاء العالم والتي تعمل في مجالات تحويل الطاقة والنقل النظيف، وهو منظمة عالمية غير ربحية مسجلة بواشنطن.

 

 

 




 

 


 

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