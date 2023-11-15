الاتحاد النسائي العام يشارك في المهرجان الدولي الخامس للتمور بالأردن

الوكيل الإخباري- شهدت فعاليات افتتاح المهرجان الدولي الخامس للتمور، والذي أقيم في المملكة الأردنية الهاشمية، مشاركة متميزة من وفد دولة الإمارات العربية المتحدة متمثل في الاتحاد النسائي العام، انطلاقاً من حرص الاتحاد النسائي العام على إبراز تراث الدولة الأصيل وتعزيز سبل التعاون مع جميع الجهات المعنية في هذا الشأن، لتبادل الخبرات والاستفادة من أفضل الممارسات.

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وضمن وفد الاتحاد النسائي العام كل من غادة حسين الخضر، مسؤولة الأسر المنتجة، وبخيتة بخيت، حامية تراث بمركز الصناعات التابع للاتحاد النسائي العام.



واستعرض الوفد دور الاتحاد النسائي العام في تمكين المرأة وتفعيل دورها في المجتمع، بفضل دعم ورعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات"، الراعي الرئيسي للمرأة الإماراتية على كافة الأصعدة.



وقالت سعادة نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام: "يسعى الاتحاد النسائي العام إلى إشراك المرأة في عملية التنمية جنباً إلى جنب مع الرجل وذلك من خلال إتاحة كافة الفرص لتأهيلها لأداء هذا الدور وأن تكون عضواً منتجاً في مجتمعها، متخذاً مجال دعم وتمكين الأسر المنتجة من ضمن اهتماماته، وذلك من خلال تشجيع المرأة الإماراتية على الإنتاج والابتكار والمساهمة بجهد مخلص في تقديم صورة مشرفة عن قدراتها، الأمر الذي أنصب في توطيد علاقتها بقيمة العمل والعطاء، وأكد على ثقتها في نفسها خاصة عندما تشارك في تحسين مستوى أسرتها الاقتصادي، وتعزز دورها في مسيرة التنمية".



وأضافت سعادتها: "كما يحرص الاتحاد النسائي العام على توفير كل السبل والإمكانات لاستدامة عطاء حاميات التراث وإنشاء أجيالاً جديدة تحافظ على إرثهن العريق، لما قدمن من دور بالغ الأهمية في صون الحرف التراثية ونقلها للأبناء جيلاً بعد جيل لتحكي تاريخ الآباء والأجداد، تجسيداً لرؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، التي قدمت كل الدعم للحفاظ على الحرف التقليدية المعززة للهوية الوطنية وترسيخها في ثقافة المواطنين، حتى تدوم الروابط بين الماضي والحاضر والمستقبل".