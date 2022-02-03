الخميس 03-02-2022
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الخميس، 03-02-2022 09:46 ص

الاقتصاد الرقمي تنشر دليل الإرشادات لتطبيق سند

سند أخضر


الوكيل الإخباري - نشرت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة دليل الإرشادات لتطبيق سند اليوم الخميس.

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وكانت قد أعلنت الوزارة عن إطلاق النسخة الجديدة من تطبيق سند الحكومي  بعد الانتهاء من إضافة بعض التحديثات والاضافات الجديدة من خلال رفع النسخة الجديدة من التطبيق على متاجر التطبيقات الثلاث (IOS / Android / Huawei) حيث أصبح متاحا استخدامها من قبل المواطنين عن طريق تحديث النسخة الحالية لمن قام بتحميل التطبيق من قبل او تحميل التطبيق مباشرة ممن لم يستخدم التطبيق قبل ذلك، حيث تشمل النسخة الجديدة من تطبيق سند على عدد من المزايا التي تسهل رحلة المستخدم عند التسجيل والتعامل مع الخدمات الحكومية الإلكترونية ليكون المنصة المركزية للخدمات الحكومية لإنجاز العديد من الخدمات الحكومية الرقمية في أي وقت ومن أي مكان.


دليل الإرشادات أنقر: هنا 


 




 

 


 

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