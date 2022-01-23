الاقتصاد الرقمي تعتذر للمواطنين

الوكيل الإخباري - قدمت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، اعتذارها إلى المواطنين بعد وصول رسائل من خلال تطبيق “سند” عن حملة سابقة تخص ملف التطعيم ضد فيروس كورونا.

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وقالت الوزارة، في منشور لها على منصة فيسبوك، إنه “تم ارسال مضمون حملة سابقة وصلت لعدد من المواطنين قبل اكتشاف الخطأ ليتم إيقاف الارسال”.



ولفتت إلى أنها تعتذر على الازعاج الذي تسبب به هذا الخطأ غير المقصود.



وبينت أنها تقوم بإرسال رسائل توعوية من خلال المركز الحكومي الافتراضي “سند” على تطبيق واتساب ضمن الحملة الخاصة لأولياء أمور طلبة المدارس للفئة العمرية ما بين 13-17 سنة بالتعاون مع المجلس الأعلى للسياسات، ووزارة الصحة.