الاقتصاد الرقمي: تفعيل الهوية الرقمية على سند ليس إجباريا

الوكيل الإخباري - قالت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، السبت، إن تفعيل الهوية الرقمية اختياري وليس إجبارياً.

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وأضافت الوزارة في بيان، أن "تفعيل الهوية الرقمية في محطات سند هو إجراء احترازي لحماية المواطنين وهو سبب رئيسي لتقليل مخاطر احتيال الشخصية من الغير".



"بمجرد تفعيل الهوية الرقمية سيتم السماح بالوصول إلى المستندات الرقمية مثل: رخصة القيادة والمركبة وبطاقة الأحوال وشهادة الميلاد وغيرهم من المستندات المعتمدين محلياً، كرديف للمستندات التقليدية بالإضافة إلى الوصول إلى سجلاتكم الشخصية مثل معلومات الأحوال والترخيص والتعليم والأراضي والممتلكات والمزيد من المعلومات الشخصية"، وفق الوزارة.



وأكّدت الوزارة أنها تعمل على توفير آلية لتفعيل الهوية الرقمية عن بعد للمواطنين والمغتربين وذلك من خلال قطاع البنوك وسيتم الإعلان عن التفاصيل فور الانتهاء منها.



الوزارة لفتت إلى سعيها لإضافة المزيد من محطات سند في كافة أنحاء المملكة وسيتم تحديث المواقع يوميًا حسب جاهزية المواقع لتسهيل عملية الوصول إليها.

وأوضحت أنه للاستفادة من جميع الخدمات على تطبيق سند يجب زيارة محطات سند لتفعيل الهوية الرقمية.