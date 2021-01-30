السبت 30-01-2021
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السبت، 30-01-2021 07:34 م

الامن يتعامل مع أعمال شغب على اوتوستراد عمان الزرقاء

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - شهد لواء الرصيفة أعمال شغب وإشعال إطارات قرب طريق عمّان الزرقاء السريع، مساء السبت، احتجاجا على مقتل مطلوب .
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واغلق محتجون على مقتل المطلوب جزء من اوتوستراد عمان الزرقاء، وسط انتشار قوات من الأمن في الموقع .

وفي وقت سابق قال مصدر امني إن قوة أمنية توجهت مساء الجمعة لمكان وجود شخص في لواء الرصيفة بحقه 4 طلبات أمنية متعلقة بالمخدرات، وإطلاق العيارات النارية والإيذاء البليغ، والذي "بادر فور مشاهدة القوة الأمنية بإطلاق عيارات نارية باتجاهها، وردت القوة الأمنية بالمثل، وطبقت قواعد الاشتباك؛ مما أدى إلى إصابته ثم أُسعف للمستشفى، وما لبث أن فارق الحياة.

 




 

 


 

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