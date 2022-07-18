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الإثنين، 18-07-2022 08:19 م

الامن يضبط سائق مركبة ظهر بفيديو على مواقع التواصل - فيديو

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تمكن العاملون في ادارة السير/ قسم المباحث المرورية من ضبط سائق مركبة ظهر في مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يقود مركبته في شارع الثلاثين بمحافظة البلقاء بطريقة متهورة واستعراضية، مشكلاً خطراً على حياته وعلى السلامة العامة واستهتاراً واضحاً بأولويات وقواعد المرور .

واكدت ادارة السير بأنه قد تم اتخاذ الاجراء القانوني والاداري بحق السائق وضبط المركبة وحجزها المدة القانونية في ساحات الحجز .

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