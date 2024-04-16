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الثلاثاء، 16-04-2024 11:51 ص

البريد الأردني يطرح إصداراً جديداً من الطوابع التذكارية

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الوكيل الإخباري - طرحت شركة البريد الأردني إصداراً جديداً من الطوابع التذكارية بعنوان "الأردن يدخل العصر النووي"، للبيع للجمهور ولهواة الطوابع اعتبارا من صباح اليوم الثلاثاء.اضافة اعلان


وبحسب بيان للشركة ، يأتي الإصدار بمناسبة الذكرى الثامنة لوصول المفاعل النووي الأردني للبحوث والتدريب ( حالة الحراجة ) لأول مرة، والذي يعد حجر الأساس للبحوث والتدريب في العلوم والتكنولوجيا النووية في الأردن، حيث يوفر منصة قوية للتدريب والبحث العلمي لطلبة الهندسة النووية والعلوم النووية الأخرى والمهندسين والفنيين لتشغيل المفاعلات النووية وصيانتها وتطويرها، ويستخدم لإنتاج النظائر الطبية والصناعية لدعم التطبيقات النووية في مجالات والزراعة والمياه والصناعة على مستوى الأردن والمنطقة العربية .

وأشار البيان الى انه يمكن الحصول على هذه الطوابع من خلال المتجر الإلكتروني على العنوان التالي: https://eshop.jordanpost.com.jo/

كما يمكن الحصول عليها من قسم هواة الطوابع في مبنى شركة البريد الأردني الكائن في المقابلين بجانب مبنى الإذاعة والتلفزيون، بالإضافة الى توفرها في المكاتب البريدية التالية: مكتب بريد جبل عمان، مكتب بريد اللويبدة، مكتب بريد وسط البلد، مكتب بريد العبدلي، بريد اربد المركزي، بريد مأدبا المركزي، بريد العقبة المركزي، بريد جرش المركزي، بريد مكتب البتراء، مكتب بريد الكرك، مكتب بريد ملكا، مكتب بريد عجلون، مكتب بريد السلط، مكتب بريد ماحص والفحيص.

 




 

 


 

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