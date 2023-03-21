الثلاثاء 21-03-2023
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الحكومة : تيك توك لم تلبِ متطلبات الأردن

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الثلاثاء، 21-03-2023 07:47 م

الحكومة : تيك توك لم تلبِ متطلبات الأردن

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الوكيل الاخباري - قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، الثلاثاء، إن "تيك توك" لم تلبِ متطلبات الأردن لرفع الحظر عن المنصة.

وأضاف الشبول، أن المدير الإقليمي "لتيك توك" جاء إلى الأردن لرفع الحظر؛ لكن الأردن طلب عدة نقاط لم تلبها المنصة لغاية الآن.

ولفت الشبول إلى أن "تيك توك" قالت إنها أزالت نحو 300 ألف مادة عن المنصة.

وأشار إلى وجود مئات الآلاف من الحسابات تشطب يوميا؛ بسبب خطاب الكراهية، أو بسبب انتقاد إسرائيل، مشيرا إلى عدم وجود أي حساب شطب بسبب القضايا العربية.

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